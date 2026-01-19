コロナ禍で売上が一気に消えた中小企業にとって、「ゼロゼロ融資（実質無利子・無担保融資）」は事業を成長させるための資金ではなく、倒産を回避するための“時間”を買う制度だった。先行きが見えないなかで資金を確保する判断は、多くの経営者にとって現実的な選択だったと言える。その利用後に倒産した企業は2025年に433件と減少傾向にあるが、月30件前後の水準は続いている。制度開始から5年、その「時間」をどう使えたのかが