【プレミアリーグ第22節】(スタンフォード ブリッジ)チェルシー 2-0(前半1-0)ブレントフォード<得点者>[チ]ジョアン・ペドロ(26分)、コール・パーマー(76分)<警告>[チ]マルク・ククレジャ(67分)、ウェスレイ・フォファナ(83分)、コール・パーマー(90分+1)[ブ]ケビン・シャーデ(36分)、ビタリー・ヤネルト(45分+3)