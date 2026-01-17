入口横の紅葉（秋の風景）が美しいエントランス

長野県の千曲市と上田市の間に位置する長野県坂城町。

今回は、信州ワインの産地として注目を集めている坂城町にワイナリーを構える『坂城葡萄酒醸造』の、とっておきのワインをご紹介します。

歩いて訪れることができるワイナリー

2018年にワイナリーを設立し、地元の坂城町で作られたぶどうを使ったワイン造りをされている『坂城葡萄酒醸造』。ワイン造りだけでなく、地元の食材とワインを味わっていただきたいという想いから、ショップとレストランも併設されています。

場所は、しなの鉄道の坂城駅から徒歩で約10分ほど。東京駅から北陸新幹線に乗車し、上田駅でしなの鉄道に乗り換えて、約2時間ほどで訪ねることができます。

坂城町はフランス・ボルドー地方にそっくり

ゆったりと食事が楽しめるレストラン

「坂城町は長野県内では比較的標高が低く暖かい気候ですが、その気候を活かした坂城町ならではの個性豊かなワイン造りを目指しています」と話してくれたのは、代表の成澤篤人さん。

代表の成澤篤人さん、生まれも育ちも坂城町で、地元の気候・風土を知り尽くしています

坂城町は年間を通じて降水量が少なく、晴天率が高く、さらには砂質・礫質の土壌で、非常に水はけが良いのが特徴。こうした土壌や気候は、ワインの本場フランスの名産地、ボルドー地方にそっくりなのだとか。

自社農園だけでなく、地元の契約農家の方のぶどうも使用し、坂城町産のぶどうにこだわったワイン造りをされています。

「料理を引き立てたり、料理に寄り添うようなワインを作っています」と成澤さん。もともとは飲食店でソムリエとして活躍されていましたが、自分でワインをつくり提供することでよりワインを深く知ることができると思い、ワイナリーを設立されたそうです。

ワイン造りを柱にワイン文化が発展するように、ソムリエとしても作り手としてもワインを広めたいという想いが『坂城葡萄酒醸造』の魅力の一つなのでしょう。ちなみに、成澤さんは大の猫好き。ご自宅でも猫を飼っていらっしゃるそうで、ワインの商品名やラベルには猫に対する愛が溢れています。

『坂城葡萄酒醸造』のきめ細やかなワイン造り

「ワイン作りで大変なことは……全部です」と話してくれたのは、醸造責任者のハワード三竹かおりさん。標高や日当たりなど、ぶどうが栽培されている畑の僅かな違いが、ワインの味わいに大きな影響をもたらすそうです。

醸造責任者のハワード三竹かおりさん。アメリカのカリフォルニア州のワイナリーにて12年間勤務した経験を持つ

同じぶどう品種であっても、酸味が高かったり糖度が低かったりなど千差万別。それゆえに、収穫されたぶどうの品質にあわせて、どのようにワインを作るかを見極め、きめ細かくワイン造りをされています。醸造所の広さは100平米（㎡）ほどで、とてもコンパクト。ワイン造りに使うステンレスタンクも、小さめのものが並んでいます。そうした設備だからこそ、坂城町ならではの個性的なワインが造られています。

レストランに併設された醸造所

「ワイン造りは大変ですが、作ったワインが美味しいと言ってもらえるのが、何よりも励みになります」（ハワードさん）。手塩にかけて造られたワインを、ぜひ皆さんも味わってください。

ワイン造りに使うステンレスタンクは200リットルほどの小さめのサイズ

贈り物にピッタリ、赤白2本セット

今すぐワインを飲んでみたいという方は、オンラインショップを是非。私、佐野のオススメは、白ワインなら猫目石（キャッツアイ）2024」。シャルドネという品種で造られた白ワインは、柑橘系の果実や黄桃などのフルーツとクローブなどのスパイスの香りと、豊かな果実味が味わえるワインです。

左：白ワインにあわせた白猫のイラストが印象的。右：商品ごとに違う猫が描かれていて、飲んだ後の空き瓶もコレクションしたくなります ［食楽web］

赤ワインならこちらの「猫なで声2024」がおすすめ。メルローという品種で造られ、ラズベリーやチェリーのようなベリー系果実の香りや、ローストしたような香ばしい香りが印象的で、飲んだ後の余韻が長い深みのある味わいです。

このワインを贈答用の赤白2本セットにすることもでき、手土産や贈り物にもピッタリ。どちらのワインも味わいは勿論、浮世絵風の猫のイラストが描かれたラベルも印象的で、喜ばれること間違いなし。もちろん、自分自身へのご褒美にお取り寄せをして、美味しいワインを味わうのもオススメです。

坂城町の気候・風土を肌で味わってほしい

笑顔を絶やさないシェフの小出さん

「是非、併設しているレストランで、坂城町の気候・風土を肌で味わいながら、私たちのワインと料理を楽しんでいただければと思います」（成澤さん）。シニアソムリエの資格を持つシェフの小出さんが手掛ける料理は、地元の食材をふんだんに取り入れた自慢の一品ばかりです。

小出さんの腕によりをかけて創る料理と、ワインのマリアージュを心ゆくまで味わってみてください。ワインの内側にある作り手の想いなども、きっと感じることができると思います。『坂城葡萄酒醸造』のワインは、長野県坂城町の魅力を感じることができる逸品。ぜひ皆さんも味わってみてくださいね。

