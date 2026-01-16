韓国の李在明大統領（右）と握手を交わす自民党の麻生副総裁＝16日、韓国大統領府（共同）【ソウル共同】自民党の麻生太郎副総裁は16日、韓国大統領府で李在明大統領と会談した。麻生氏は、日韓首脳が短期間の間に相次いで会談していることを「非常に意義深い」と評価。国際情勢が変化する中で日韓の緊密な協力は両国の国益に資すると述べた。双方は政治関係の安定が経済や人的交流の発展につながるとの認識で一致した。李氏は