時速100キロ以上で交差点に進入捜査員に付き添われ、警察署から出てきたヒョロリと背の高い男は、着ているトレーナーの首元を目が見えるギリギリまで引き上げ、写真を撮られないことだけを考えているようだった。事件は、昨年12月22日、深夜、埼玉・狭山市内で起きた。車は制限速度60キロの国道を、時速100キロ以上で走行。赤信号を無視して交差点に進入し、横断歩道を渡っていた男性をはね、そのまま逃走した。「危険運転致死など