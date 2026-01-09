レアル・マドリードを率いるシャビ・アロンソ監督が、アトレティコ・マドリードの指揮官であるディエゴ・シメオネ監督に苦言を呈した。8日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。スーペルコパ・デ・エスパーニャの準決勝が行われ、レアル・マドリードはアトレティコ・マドリードと対戦した。試合は開始早々の2分にフェデリコ・バルベルデの直接フリーキックでレアル・マドリードが先制。55分にはロドリゴが貴重な追加