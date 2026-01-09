1980年代に「週刊少年ジャンプ」にて連載され大ヒットした『ハイスクール！奇面組』が、令和に蘇る！再アニメ化の第一報が解禁されると、SNSには歓喜と驚きの声が爆発し、変わらぬ人気を証明した。このたびクランクイン！では、一堂零（いちどう・れい）役の関智一、冷越豪（れいえつ・ごう）役の武内駿輔、出瀬潔（しゅっせ・きよし）役の松岡禎丞、大間仁（だいま・じん）役の小林千晃、物星大（ものほし・だい）役の戸谷菊