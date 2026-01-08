日本維新の会の地方議員が、一般社団法人の理事に就任することで国民健康保険料の支払いを逃れていたとされる問題。党は、関与した議員4人を処分する方針です。【画像を見る】「国保逃れ」に関して、栄響連盟の理事として名前を連ねていた神戸市議に問うと…「お詫び申し上げたい」日本維新の会幹事長が謝罪日本維新の会 中司宏 幹事長「国民の納得を得られない事態を招いたことにお詫び申し上げたい」1月7日、謝罪した