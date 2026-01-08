阿波市と吉野川市を管轄する徳島中央広域連合消防本部は、救急車が出動した際に、救急用薬剤「アドレナリン」が入った容器1本を紛失したと発表しました。紛失したのは、徳島中央広域連合消防本部・西消防署の救急車内に保管していた救急用薬剤「アドレナリン」1本です。消防本部によりますと、アドレナリンは救急車内の棚に10本を常備し、鍵をかけて保管していて、1月6日の時点で紛失は確認されていませんでした。7日の午前2時過ぎ