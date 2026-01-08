楽天から海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した則本昂大投手（３５）にメジャー１球団、複数のＮＰＢ球団からオファーがあったと７日（日本時間８日）、米大リーグ公式サイトのマーク・フェインサンド記者が自身のＸで伝えた。関係者の話によれば、「週末までに決断を下す見込みだ」とした。今季は５６試合で３勝４敗１６セーブ、防御率３・０５をマークした則本。今季で楽天との７年契約が終了し、海外ＦＡ権を行使した