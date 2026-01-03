俳優・三田村邦彦（72）が3日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。歌手へのある呼びかけに「いいね!」が殺到している。三田村は「歌手のプライドにかけて口パクはやめようプロなら.....ば」とポスト。年末年始に放送された歌番組に向けてのものと思われるが、2万3000件を超える「いいね!」が寄せられている。ユーザーからは「視聴者に失礼」「口パクするぐらいなら受けなきゃいい」「良くぞ言ってくださいました！！」