東京・銀座発のバームクーヘン専門店「ねんりん家」から、冬のご褒美にぴったりな新作スイーツが登場します。今回発売されるのは、香ばしくコク深いショコラをまとった『ひとくちマウントバーム〈ゴールドショコラ〉』。寒い季節に恋しくなる濃厚な甘さと、上品なパッケージが魅力の冬限定商品です。ギフトはもちろん、自分へのささやかなご褒美にも選びたくなる注目の一品をご紹介しますb