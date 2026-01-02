お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が、かつて業界内で起きたという戦慄の事件を明かし、スタジオが悲鳴と絶叫に包まれた。【映像】逮捕されたプロデューサー2025年12月31日（水）に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』は、山内健司、濱家隆一（かまいたち）がMCを務め「でな、話はここからやねん 2時間SP」を開催。笑えるエピソードトークから入り、「でな、話はここからやねん」というフレーズをきっか