お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が、かつて業界内で起きたという戦慄の事件を明かし、スタジオが悲鳴と絶叫に包まれた。

【映像】逮捕されたプロデューサー

2025年12月31日（水）に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』は、山内健司、濱家隆一（かまいたち）がMCを務め「でな、話はここからやねん 2時間SP」を開催。笑えるエピソードトークから入り、「でな、話はここからやねん」というフレーズをきっかけに怖い話へと急展開させるギャップを競う怪談企画だ。ゲストには、ユウタ（NCT 127）、又吉直樹（ピース）、朝日奈央、福田麻貴（3時のヒロイン）、塚本直毅（ラブレターズ）、藤本敏史（FUJIWARA）、真栄田賢（スリムクラブ）、好井まさおらが参加した。

真栄田はまず、知り合いの若手作家の天然エピソードを披露。トイレの個室で「ブッ」と音がした際、中から「違います。おならじゃなくて、うんこです」という謎の弁明が返ってきた話や、包茎手術の自慢をされたが失敗していたなどの話でスタジオの爆笑を誘った。しかし、その作家に彼女ができたという話題から、「で、話はここからなんですけど」と空気が一変する。

「結構前の話なんですけど…」と切り出した真栄田。彼が付き合った女性はラジオ番組のディレクターを務めており、朝の番組を担当してることから彼女の家に泊まった彼がそのまま彼女を見送り、彼女の部屋で仕事をしていたところ、朝8時くらいに突然ドアが開き男が入ってきたという。なんとその正体は、彼女が担当するラジオ番組のプロデューサーだったようで、慌てて逃げ出したプロデューサーからは「彼女には言わないでくれ、飯を奢るから」と口止めの連絡があったという。それを彼女に伝えると彼女は恐怖のあまり涙、2人で警察に通報し、その結果男性プロデューサーは逮捕される事態となった。

警察の調べにより、プロデューサーは彼女が生放送を行っている隙にカバンから鍵を盗み出し、複製していたことが判明。さらに職場の机やロッカーからは、その放送局に勤める「全女性社員のボールペン」が発見されたという。あまりの異常性にスタジオは絶叫に包まれていた。