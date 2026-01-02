往路5区で大逆転Vを果たした青学大・黒田朝日【写真：産経新聞社】THE ANSWER

青学大が箱根駅伝で往路優勝 黒田朝日「僕が新・山の神です」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2日の箱根駅伝で、青学大が5時間18分8秒の大会新記録で往路優勝を飾った
  • 1区16位から順位を上げ、5区の黒田朝日が1時間7分16秒の区間新でゴール
  • 黒田朝日は「僕が新・山の神です」と自ら笑顔で名乗りを上げていた
記事を読む

関連の最新ニュース

箱根駅伝

おすすめ記事

  • ９月２４日の楽天戦で１回無死満塁、中村の二ゴロの間にソフトバンクが先制
    「とにかくチームに得点を」打撃職人中村晃が胸を張った「最高の凡打」V目前でチームを襲った苦境で先制決勝二ゴロ【ソフトバンク・プレーバック】 2025年12月27日 14時42分
  • 箱根駅伝の5区を走った青学大・黒田朝日【写真：中戸川知世】
    青学大が衝撃V　黒田朝日が5区大逆転…抜かれた早大OB「乗り物乗ってないですか？」渡辺康幸仰天 2026年1月2日 13時35分
  • １児のパパでもある羽野諒
    【尼崎ボート】羽野諒 16位タイから勝負駆け「敬礼の時に家族を思い出し、事故なく帰ることを誓う」 2025年12月27日 1時15分
  • 石原裕次郎新人賞を受賞した黒川想矢は花束を掲げ笑顔でポーズ（撮影・浅見桂子）
    【映画大賞】黒川想矢、初の満票で石原裕次郎新人賞　学びの多かった「国宝」オーディション 2026年1月1日 11時0分
  • 　宇田川瞬矢にたすきをつなぐ青学大・飯田翔大（撮影・金田祐二）
    苦戦の王者青学大　３区で宇田川が３人抜き８位浮上も首位と大差３分１６秒差に　５区に大エース黒田朝日　原監督「３分３０秒差なら」談話にＳＮＳ騒然「強気やな」「流石に・・・」 2026年1月2日 11時10分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 3歳男児 マンション9階から転落
    2. 2. 吉岡里帆 誤字の離婚報道に言及
    3. 3. インドの騒ぎ 原因は「放尿」
    4. 4. 最後の教育が「遺産0円」遺言書
    5. 5. はじめしゃちょー 第1子女児誕生
    6. 6. SNSざわつく 浜辺美波に破局の噂
    7. 7. ちゃんみなに「紅白出禁」想起も
    8. 8. 39歳娘に噛みついたか 男を逮捕
    9. 9. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
    10. 10. 天竺鼠が解散「理由はひとつ」
    1. 11. 格付けGACKT1人 鬼龍院がエール
    2. 12. 箱根駅伝 青山学院大が往路優勝
    3. 13. 男性が転落死 孫と初日の出へ
    4. 14. 紅白グダグダ 橋本環奈に再脚光
    5. 15. 日本に行くな 理由が怖すぎる
    6. 16. 初詣で124人圧死した最悪の事故
    7. 17. 皇族が喫煙?「聞いたことない」
    8. 18. 紅白 綾瀬とジェシー接触ゼロ
    9. 19. 除霊で自室に火放った 緊急逮捕
    10. 20. 箱根 青学大・黒田が5区出走へ
    1. 1. 3歳男児 マンション9階から転落
    2. 2. 39歳娘に噛みついたか 男を逮捕
    3. 3. 男性が転落死 孫と初日の出へ
    4. 4. 日本に行くな 理由が怖すぎる
    5. 5. 初詣で124人圧死した最悪の事故
    6. 6. 除霊で自室に火放った 緊急逮捕
    7. 7. 絶望…名神で起きた154km大渋滞
    8. 8. 生活費30万円に…セレブ妻の不満
    9. 9. 許さねぇ 音喜多駿氏をガチ詰め
    10. 10. 300円初売り→思わぬ高額請求へ
    1. 11. バーキン日本事業を米に売却
    2. 12. 宇都宮線 終電まで運転取りやめ
    3. 13. コカイン 若い世代で急拡大か
    4. 14. 芽郁 本当の危機はこれからか
    5. 15. ホテルのサウナで火事 20人避難
    6. 16. キャナルシティ博多の別館再開へ
    7. 17. 知人暴行し死なせたか 役員逮捕
    8. 18. スキマバイト 夜勤中に窃盗か
    9. 19. 1人死亡 都で餅が詰まる事故続出
    10. 20. 新年一般参賀 男が最前列で全裸
    1. 1. 市初のサイゼ でかすぎる待合室
    2. 2. 「アドガキ」子どもの危険な実態
    3. 3. おせちは筑前煮で高血圧一直線に
    4. 4. 高市首相 今年にかける抱負&展望
    5. 5. 郵便集配500拠点を統廃合へ 検討
    6. 6. 母も解けず検索…小6の面積問題
    7. 7. 年金額に女性絶句 納得いかない
    8. 8. 高市氏が年頭所感 希望生みだす
    9. 9. 上野公園トイレ改修「不安です」
    10. 10. 高市首相 年末年始の休暇入り
    1. 11. 暴走族&旧車會排除します なぜ?
    2. 12. 帰省先で寿司カチカチ→家族崩壊
    3. 13. 竹田恒泰氏「おこめ券を配るなんて最悪」減反政策とバラマキの矛盾をバッサリ
    4. 14. なぜ? ガチで食品開発するFX会社
    5. 15. 新幹線のマナー違反 ワースト7
    6. 16. 貧しい幼少期を恨み実家を捨てた
    7. 17. 元死刑囚と獄中結婚…妻の苦悩
    8. 18. ベロ舐められた4歳女児 不登園に
    9. 19. 高市首相所感「必要な改革断行」
    10. 20. 日中悪化「野党の真価問われる」
    1. 1. インドの騒ぎ 原因は「放尿」
    2. 2. スイス爆発 複数国籍の人が犠牲?
    3. 3. 中国経済低迷続く 原因どこに?
    4. 4. 「世界富豪トップ500」1位は
    5. 5. スイス爆発 負傷者の多くが重傷
    6. 6. 韓の美容系YouTuber 29歳で死去
    7. 7. 2200万円で落札 中国で感情消費
    8. 8. 懸念に中国外務省「断固反対」
    9. 9. 欧州の爆発で100人死傷 原因不明
    10. 10. 露の原潜原子炉支援説 波紋呼ぶ
    1. 11. 19歳でこの世去って30年、大量の精神安定剤が検死で検出…元旦に流れた韓国歌手の訃報
    2. 12. 欧州のバーで爆発 100人超が死傷
    3. 13. ChatGPTは人を愚かにするのか?
    4. 14. 中国 年末に航空機を大量発注
    5. 15. 中国で「閉鎖型減量施設」流行か
    6. 16. サッカー審判がパリで世紀の窃盗
    7. 17. 英&欧大陸結ぶ高速鉄道 運休に
    8. 18. 夜景に「ヤバいね!」独男性絶句
    9. 19. ダークパターンとは何か
    10. 20. トランプ氏左手に「あざ」で疑念
    1. 1. 最後の教育が「遺産0円」遺言書
    2. 2. 2025年 資産10億円超使った結果
    3. 3. 「黒く塗られたシューズ」に屈辱
    4. 4. 箱根駅伝でV候補筆頭 2つの大学
    5. 5. 日本人が英語を話せない理由
    6. 6. 総利益100億円投資家・テスタ氏が2025年を振り返り「20年やっても相場はわからない」新NISAから始めた初心者が陥りがちな株式投資の“罠”
    7. 7. 大晦日のUber 20km超案件が多発
    8. 8. 男と寝る 歌手が語った美の秘訣
    9. 9. 冬の寒い時期 暖房器具の選び方
    10. 10. インパクト大きい自社株買い発表
    1. 11. 年収より「資産」が大切と指摘
    2. 12. 駅伝走る留学生 出身国ほぼ同じ
    3. 13. ダメ管理職の口グセ ワースト1は
    4. 14. 43歳 正月に実家から逃げ出す訳
    5. 15. 「大変ですね」に変わる一言
    6. 16. 同じ仕事で年収100万円変化も
    7. 17. 知人の配達員 1時間無給になった
    8. 18. 公務員は退職金がいい 本当か
    9. 19. 故人のスマホ解約が招く最悪結末
    10. 20. 京急大師線の終着駅 何がある?
    1. 1. Amazon初売り 日用品も超特価に
    2. 2. auから楽天モバイル 注意点は
    3. 3. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
    4. 4. Amazon初売り 飲料やお酒もお得
    5. 5. 「あけおめメッセージ」のコツ
    6. 6. スマホの値上げ 救世主が登場
    7. 7. 買ってよかった「おうち洗車を快適にしてくれる高圧洗浄機」3選
    8. 8. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
    9. 9. レンズ一体型の新カメラ 4月発売
    10. 10. どんな自転車もeバイク化 キット
    1. 11. Linux上でWindowsアプリをシームレスに動かせるオープンソースツール「WinBoat」
    2. 12. SBグループ 6250億円で買収へ
    3. 13. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
    4. 14. 新iOS 26の便利な機能使い道3つ
    5. 15. KDDI社長「夢中に挑戦できる」
    6. 16. スマホの実売台数ランキング
    7. 17. 今さら聞けない2026年最新のChatGPTの全貌！動画生成からアプリ連携まで、ChatGPTの全機能がこの1本で分かる
    8. 18. 固定回線化して使ってみた【楽天モバイル】テザリング VS モバイルWi-Fiルーター「Rakuten WiFi Pocket Platinum」どっちがおすすめ？
    9. 19. キヤノン「EOS R6 Mark III」レビュー　ミドルクラスの定番はどこまで完成度を高めたのか
    10. 20. 映画の興行収入が海賊版によって受けるダメージはジャンルによって変わりプラスの影響を受けることもあるという研究結果
    1. 1. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
    2. 2. 箱根駅伝 青山学院大が往路優勝
    3. 3. 箱根 青学大・黒田が5区出走へ
    4. 4. 箱根駅伝「青学どした…?」騒然
    5. 5. 箱根駅伝に「東大大学院!?」衝撃
    6. 6. 真木「高齢ママあるある」にゾッ
    7. 7. 青学大 16位からの大逆転Vに衝撃
    8. 8. 相川七瀬「一位通過で号泣です」
    9. 9. 駅伝中継のCM えらく豪華と反響
    10. 10. 今井達也 アストロズと電撃合意
    1. 11. 朝倉TKO負け タイミングに賛否
    2. 12. 箱根4区 早大の超新人が驚異記録
    3. 13. “山の神”黒田朝日にライバル校の監督も脱帽　中大・藤原監督「惚れ惚れ」国学院大・前田監督「あれは何？神なの？全部持っていかれた」駒大・大八木総監督「１人でひっくり返された」藤田監督は絶句「７分は・・・」
    4. 14. NHK特番「大谷忖度なし!」絶賛
    5. 15. 青学大V「僕が新・山の神です」
    6. 16. 駅伝中継の「一般男性」が激アツ
    7. 17. 黒田朝日5区起用に「びっくり」
    8. 18. 中国超級リーグの平野美宇を称賛
    9. 19. TBS駅伝中継 ジャイアン走ってた
    10. 20. ものすごい広告 駅伝中継に注目
    1. 1. 吉岡里帆 誤字の離婚報道に言及
    2. 2. はじめしゃちょー 第1子女児誕生
    3. 3. SNSざわつく 浜辺美波に破局の噂
    4. 4. ちゃんみなに「紅白出禁」想起も
    5. 5. 天竺鼠が解散「理由はひとつ」
    6. 6. 格付けGACKT1人 鬼龍院がエール
    7. 7. 紅白グダグダ 橋本環奈に再脚光
    8. 8. 紅白 綾瀬とジェシー接触ゼロ
    9. 9. 矢沢永吉 紅白出演後に驚き行動
    10. 10. 野村萬斎 長女の人事に口出しか
    1. 11. 異例のお願い 中条あやみが訴え
    2. 12. 松井珠理奈 辻本達規と結婚報道
    3. 13. 「格付け」一人勝ちの上沼が涙
    4. 14. 橋本環奈が1000万円 反響様々
    5. 15. 有吉弘行は真顔に aespaへ抗議か
    6. 16. ミリオネア 1000万円獲得者現る
    7. 17. 紅白で過激衣装 悪いのはDJ OZMA
    8. 18. 榮倉奈々 激レア夫婦SHOTを披露
    9. 19. 久慈暁子が第1子妊娠を発表
    10. 20. 「科捜研の女」ついに完結へ
    1. 1. 甥っ子からLINE 本気で身構えた
    2. 2. 宝くじ当せん 夫の計画に呆れ
    3. 3. 3000人に「夫婦の営み」を聞いた
    4. 4. 伊藤桃々の新作ランジェリー登場
    5. 5. Koki,日本離れ決断すべきなのか
    6. 6. 「お年玉PayPayでください」悶々
    7. 7. お年玉で高校生が…ありえぬ正月
    8. 8. 即カゴINしたい ダイソーの330円
    9. 9. ソフトクリーム食べて帰らんか
    10. 10. 突然の乳がん宣告 日常が激変
    1. 11. 「ポケモン」の新シリーズ発売へ
    2. 12. オーブン不要 ミニココット
    3. 13. セブン 至福のスイーツ系アイス
    4. 14. 「人たらし」な弁当作り 話題に
    5. 15. 苺が主役 期間限定スイーツ
    6. 16. セブンマニアが驚く新作スイーツ
    7. 17. あまおう主役の「特別な午後」
    8. 18. 子の銀行口座から金...夫の返答
    9. 19. 部屋着っぽいGUのサマ見えコーデ
    10. 20. まるで本物 1月限定スイーツ