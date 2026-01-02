ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > 青学大が箱根駅伝で往路優勝 黒田朝日「僕が新・山の神です」 箱根駅伝 スポーツニュース・トピックス THE ANSWER 青学大が箱根駅伝で往路優勝 黒田朝日「僕が新・山の神です」 2026年1月2日 13時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2日の箱根駅伝で、青学大が5時間18分8秒の大会新記録で往路優勝を飾った 1区16位から順位を上げ、5区の黒田朝日が1時間7分16秒の区間新でゴール 黒田朝日は「僕が新・山の神です」と自ら笑顔で名乗りを上げていた 記事を読む 関連の最新ニュース 箱根駅伝 記事時間 青学大が箱根駅伝で往路優勝 黒田朝日「僕が新・山の神です」 記事時間 01/02 13:33 箱根駅伝・青山学院大学が大逆転の往路V 1区16位からの猛追に衝撃 記事時間 01/02 11:03 箱根駅伝往路 駒澤大学、戸塚中継所のリレーで「忘れてた？」珍事にヒヤリ おすすめ記事 「とにかくチームに得点を」打撃職人中村晃が胸を張った「最高の凡打」V目前でチームを襲った苦境で先制決勝二ゴロ【ソフトバンク・プレーバック】 2025年12月27日 14時42分 青学大が衝撃V 黒田朝日が5区大逆転…抜かれた早大OB「乗り物乗ってないですか？」渡辺康幸仰天 2026年1月2日 13時35分 【尼崎ボート】羽野諒 16位タイから勝負駆け「敬礼の時に家族を思い出し、事故なく帰ることを誓う」 2025年12月27日 1時15分 【映画大賞】黒川想矢、初の満票で石原裕次郎新人賞 学びの多かった「国宝」オーディション 2026年1月1日 11時0分 苦戦の王者青学大 ３区で宇田川が３人抜き８位浮上も首位と大差３分１６秒差に ５区に大エース黒田朝日 原監督「３分３０秒差なら」談話にＳＮＳ騒然「強気やな」「流石に・・・」 2026年1月2日 11時10分