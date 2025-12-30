ソフトバンクグループは29日、DigitalBridge（デジタルブリッジ）Groupを約40億ドル（約6250億円）で買収すると発表した。規制当局の承認などを経て、2026年後半の取引完了を見込む。 デジタルブリッジは、データセンターや通信タワー、光ファイバーなどAI・通信インフラへ投資する企業。ソフトバンクグループではASI（人工超知能）の実現を目指すなかで、デジタルブリッジの買収によ