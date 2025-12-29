一般社団法人ケアeスポーツ協会が11月24日に開催した、大人気格闘ゲーム「鉄拳8」の大会「第12回ケアeスポーツTEKKEN8」。その中で92歳と95歳のプレイヤーが本気の“殴り合い”を繰り広げる動画が、SNSなどで注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■高齢者向け「ケアeスポーツ」の一環として「鉄拳8」の大会が開催「いくつになってもやっぱり勝ちたい」をキーワードに、健康増進を目的とし