日産「次期型スカイライン」は懐かしい“サーフライン”完全再現!?

「ついにスカイラインもファイナルモデルか……」

2025年11月13日、日産が「スカイライン」の特別仕様車「400R Limited」の予約受付を開始したという発表を聞き、そんなため息交じりの感想を抱いたファンは少なくないのではないでしょうか。

そう考えてしまうのは無理もないことです。現行モデルであるV37型スカイラインがデビューしたのは2014年のこと。自動車業界における10年という歳月は非常に長く、幾度のマイナーチェンジや、手放し運転を可能にした「プロパイロット2.0」というハイテク武装、あるいは400馬力を叩き出す「400R」の投入で第一線に留まり続けてきたものの、そもそもの基本設計が古いことは否定しようがありません。

今回設定された特別仕様車が“400台限定”という希少性も相まって、偉大なるスポーツセダンの“終活”に見えてしまうのは、ある意味で自然なことと言えるでしょう。

しかし、結論から言うと、そのような悲観は杞憂に終わる可能性が高いです。

スカイラインの系譜がここで途絶えることはありません。むしろ水面下では、私たちが想像する以上の規模で「次なる伝説」へのカウントダウンが着々と進められているのです。

その根拠は、単なる噂レベルのリーク情報などではありません。日産自動車自身が公にした経営再建計画「Re：Nissan」の中に、明確な答えが記されています。

2025年5月に発表されたこのロードマップにおいて、日産は車種ラインナップの再編とプラットフォームの統合による劇的な効率化を宣言しました。そして、そのリストの中に、「新型スカイライン」の名称がハッキリと記載されていたのです。これはメーカーによる事実上の「存続公約」と言っても過言ではありません。

では、約束された次期型スカイラインとは、一体どのようなクルマになるのでしょうか。

公開された資料を読み解くと、日産が抱く並々ならぬ覚悟が見えてきます。同社は今後の商品を4つのカテゴリーに分類していますが、スカイラインが配置されたのは「HEARTBEAT（ハートビート）モデル」という枠組みです。

隣に並ぶのは「フェアレディZ」。つまり、単なる移動手段や収益モデルではなく、ブランドのDNAを体現し、見る者の心臓を高鳴らせる“聖域”として定義されているのです。

次世代プラットフォームをグローバルモデルと共有して合理化を図りつつも、走りや魂といったコアな部分は一切妥協しない。現行のフェアレディZがそうであるように、次期型スカイラインは汎用性の中に狂気的なこだわりを詰め込んだマシンになることは間違いないでしょう。

そして、その姿を具体的にイメージさせる“物的な根拠”も存在します。

それが、2024年春に公開されたコンセプトカー「インフィニティ ヴィジョンQE」です。このクルマを単なる電動化のデモンストレーションだと侮ることはできません。

流麗なファストバックのシルエット、ロングノーズ・ショートデッキという古典的なスポーツカーの文法、それらは明らかに次期スカイラインのデザインスタディとしての性格を帯びています。

何より注目すべきは、往年のファンなら即座に反応する、リアフェンダー周りに刻まれた特徴的なプレスライン。

あのアメリカ車のような華やかさを纏っていた3代目「ハコスカ」の代名詞、「サーフィンライン（サーフライン）」の現代的解釈といえる造形が、インフィニティ ヴィジョンQEには刻まれているのです。

ここからは、電動化時代にあっても日産は自らのヘリテージを捨てるつもりなど一切考えていないということが伝わってきます。

心臓部に関しては、シリーズハイブリッドの「e-POWER」か、あるいは全固体電池を見据えたピュアEVか、様々な憶測が飛び交っています。しかし、「技術の日産」の象徴たるスカイラインが、その時代の最先端技術を背負って現れるのは歴史の必然と言えます。

気になる登場時期についてですが、Re：Nissanで謳われた開発期間の短縮（新規約3年、後続約2年半）というタイムラインを信じるならば、早ければ2027年頃にはその全貌が明らかになると予想されます。

V37型の登場から干支が一周するほどの空白期間が空くことになりますが、それは逆に言えば、日産が生半可な完成度で“スカイライン”の名を冠することを良しとしなかった証明とも言えるでしょう。

この状況に対し、SNSやネット掲示板などでもファンが大きな期待を寄せています。

「やっぱり日産はファンを裏切らなかった」「スカイラインは不滅だ！」という歓喜の声が広がり、「時間をかけてもいいから、本物を作ってくれ」という熱いエールが止みません。

中には「V37がこれほど熟成された今こそ買い時。新型を待ちながらV37を楽しむのが大人の贅沢」と、現行モデルの価値を再評価する意見や、「ヴィジョンQEのデザインでサーフィンラインが復活したら、それだけで泣ける」と、まだ見ぬ新型に想いを馳せる人も見られます。

※ ※ ※

今回登場した限定車「400R Limited」は、ひとつの時代の区切りかもしれません。

しかしそれは終わりではなく、日産が再び世界を熱狂させるための、静かなる助走期間の始まりなのです。

2027年、日産復活の狼煙が上がる瞬間を期待して待ちたいところです。