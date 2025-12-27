今年１０月、２２歳の男性が希少がんで亡くなった。彼が闘病中や、死の直前に発信したＳＮＳの投稿を見た人たちから、医療機関へ数千万円もの寄付が集まった。寄付文化が根付きにくいともされる日本で、ネットを通じて共感と善意の輪が広がったことは、遺族や専門家から驚きを持って受け止められている。（及川昭夫）１１月下旬、北海道東部の農村地帯の一軒家を訪れると、笑顔の遺影の周りには、友人らが供えた、たくさんの菓