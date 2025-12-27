年末年始はおせち料理やお雑煮など、さまざまな料理を食べる機会が増えます。そのため、毎年、年明けに「休み中に太った」という声をよく聞きます。年末年始に太らないようにするためには、どのような取り組みが有効なのでしょうか。体重を維持するコツやお勧めの食材、多くの人がやりがちな失敗例などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【要注意】「えっ…！」これが「血糖値」が上がりやすい食べ物＆飲み物です