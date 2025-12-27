元乃木坂46のタレント高山一実（31）と、頭脳集団「QuizKnock」のふくらP（32）夫妻が離婚したことを27日、それぞれのSNSで正式発表した。高山、ふくらPともに「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と同じ文言で経緯を説明。高山は「結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらず、このような結果となり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「今後も誠実