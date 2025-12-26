ＤＪ社長が２６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、進撃のノアとスピード離婚したユーチューバーのヒカルに「オレを反面教師にしろ」と痛烈ソングを贈った。３１日にＲｅｐｅｚｅｎＦｏｘｘ（レペゼンフォックス）の解散コンサート（みずほＰａｙＰａｙドーム福岡）を控え、ＹｏｕＴｕｂｅを再開したＤＪ社長だが、この日は「僕なりにファンの皆様に楽しんでもらうために曲をつくりました」と「親愛なるヒカルへ」