映画「国宝」より第98回米アカデミー賞のノミネート作品の候補となる「ショートリスト」が16日（日本時間17日）、12部門で発表され、李相日監督の映画「国宝」が国際長編映画賞とメーキャップ＆ヘアスタイリング賞の2部門で選出された。ノミネート作品は2026年1月22日に発表される。国際長編映画賞は86作品が審査対象となり、15作品が選ばれた。メーキャップ賞は10作品が候補入り。いずれも5作品がノミネートされる。「国宝