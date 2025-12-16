１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）１８」の前日計量で対戦相手から不意打ちで平手打ちされ、失神し、その後くも膜下出血を公表した竜が１６日夜、自身のＸに動画を投稿。心境を語った。大会への批判が強まる中で、騒動については自身の体調不良や油断もあったとし、「本当に相手の江口選手を問い立てるつもりもないですし、ＢＤに対して今までやってきたことが間違いとも思っ