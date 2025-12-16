毎年さまざまな楽しみ方が広がるバレンタイン。今年はもっと気軽に、もっと自分らしく想いを届けてみませんか。ザクザク食感でおなじみのブラックサンダーから、バレンタイン限定仕様のBOXが登場します。かわいらしい世界観と、受け取る人の笑顔を想像できる仕掛けが詰まった一箱は、特別な相手はもちろん、友人や職場へのプチギフトにもぴったり。肩ひじ張らずに楽しめる、今の気分に寄り添うバレンタインを演出してくれま