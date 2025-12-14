この記事をまとめると ■BEVトランスポーター「eパレット」をトヨタが展開中だ ■価格は2900万円だが補助金が使えると半額程度で手に入る ■広い車内に電動車ということで個人ユースでも使える幅が広がりそうだ トヨタ「eパレット」を個人で買ってみたら…… すでに東京お台場などで運行が始まっているトヨタのBEVトランスポーター「eパレット」ですが、事業者だけでなく一般ユーザーに向けた販売も始まりました。お値段2900万円