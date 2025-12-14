image: Amazon.co.jp この記事は2024年6月23日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。今回は、世界有数のPC周辺機器メーカー「Logicool（ロジクール）」から、キーの打撃感に定評がある人気モデルのワイヤレスキーボードをご紹介。クリエーター向けに作られたコンパクトサイズのキーボード「MX KEYS