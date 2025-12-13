¶Ó»åÄ®±ØÆî¸ý¤è¤êÅÌÊâ£µÊ¬ÄøÅÙ¤Ë¤¢¤ë½ãµÊÃã¤Î¡ØµÊÃã¥Ë¥Ã¥È¡Ù¤µ¤ó¡£¾¼ÏÂ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤ÈÅ¹Æâ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¤ªÅ¹¡£µÊÃãÅ¹¤È¤¤¤¨¤ÐÄêÈÖ¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á·Ú¿©¤â¤¢¤ê¡¢¥á¥Ë¥åー¤Ë¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤ó¤ÈÀé±ß°ÊÆâ¡£¤ªºâÉÛ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯ÆÃ¤Ëº£²ó¤ÏÂç¿Íµ¤¤Î¥Û¥Ã¥È¥±ー¥­¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ µÊÃã¥Ë¥Ã¥È¤Î¥á¥Ë¥åー°ìÍ÷ ¤É¤Î¥á¥Ë¥åー¤âÀé±ß°ÊÆâ¤Ç¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¡£¤·¤«