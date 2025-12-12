ダイコー通産が４日続伸している。１１日の取引終了後、集計中の１１月中間期単独業績について、売上高が従来予想の９６億１２００万円から１０９億９９００万円（前年同期比６．６％増）へ、営業利益が４億１８００万円から６億６０００万円（同８．７％増）へ、純利益が２億６８００万円から４億５４００万円（同８．１％増）へ上振れ、減益予想から一転して増益で着地したようだと発表したことが好感されている。