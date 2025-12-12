品川リフラは大幅高。今月１日に続き、再び年初来高値を更新してきた。１１日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について純利益を１３０億円から３１０億円（前期比３．２倍）へ上方修正すると発表した。賃貸不動産の譲渡に伴って発生する固定資産売却益を特別利益に計上するため。これが買いの手掛かりとなっている。 なお、売上高、営業利益予想に変更はない。また、配当も従来予想を据え置いた。 出所：MINKABU PR