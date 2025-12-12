ナガセはＭ＆Ａ戦略で成長軌道をまい進している。２６年３月期は営業利益が１０期ぶりに最高益を更新する見通しだが、来期以降の利益の更なる上積みを期待したい。 同社は受験塾「東進ハイスクール」や中学受験の「四谷大塚」など教育事業を展開。９月中間期は主力の高校生部門で在籍生徒数・追加講座申し込みが増え、大幅な増収増益を達成した。フィットネスジムの運営事業の買収による効果も収益拡大に寄与している