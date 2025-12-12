ギグワークスが５日続伸となっている。同社は１１日取引終了後、２５年１０月期通期の連結決算を発表。営業損益は１５００万円の黒字（前の期は４億４００万円の赤字）となり、従来予想の１０００万円の黒字から上振れた。 あわせて公表した２６年１０月期通期の連結営業利益予想は前期比３．３倍の５０００万円。主力であるオンデマンドエコノミー事業、システムソリューション事業、シェアリングエコノ