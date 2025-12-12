サムコは反発。１１日取引終了後、第１四半期（８～１０月）単独決算を発表。売上高は１５億２６００万円（前年同期比１９．６％増）、営業利益は１億５１００万円（同２９．７％増）だった。堅調なＡＩ関連投資が引き続き追い風となった。これを評価した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS