友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部はバイト先での出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。野球好きな主人公は、球場でビールの売り子のアルバイトを始めました。始めたばかりで慣れない主人公に、売上もよく球場のアイドル的存在のユイ先輩が、やさしく指導をしてくれています。そして訪れた独り立ちの日。主人公にはいきなりラッキー