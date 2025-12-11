ネオジャパンが後場に強含んだ。同社は１１日正午、２６年１月期第３四半期累計（２～１０月）の連結決算にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。配当予想も増額修正しており、評価した買いを誘ったようだ。通期の売上高予想は従来の見通しから１億７０００万円増額して８２億１９００万円（前期比１３．２％増）、最終利益予想は２億８４００万円増額して１７億４６００万円（同２３．５％増）に見直した。期末配当予想