ＡＫＩＢＡホールディングスが急騰、一時８０円高はストップ高となる４８０円でカイ気配に張り付く場面があった。増設メモリーやフラッシュモジュールなどメモリー製品の販売を手掛けるが、米エヌビディア とも同社商品を取り扱うなどで密接な関係を有し、電子部品大手のロームとはＡＩソリューションパートナー契約を締結するなどＡＩ分野への展開にも余念がない。ここデ