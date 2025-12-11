ベガコーポレーションが続伸している。１０日の取引終了後、１１月の売上高（ＬＯＷＹＡ事業全体）が前年同月比５．９％増だったと発表した。１４カ月連続の増収となっており、足もとの業況を評価した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS