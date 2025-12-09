「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」９日午後１時現在でトップカルチャーが「買い予想数上昇」２位となっている。 トップカルチは低位株の強みを存分に発揮し、短期筋の個人投資家などの買いでここ動意含みの動きをみせている。書籍・文具雑貨・トレーディングカードなどの複合店「蔦屋書店」を展開しているほか、書店に併設するタリーズコーヒーのフランチャ