「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日正午現在でヒューリックが「売り予想数上昇」４位となっている。 ９日の東証プライム市場で、ヒューリックは反落。東京都区内に好物件を所有する不動産会社である同社は１０月２８日に２５年１２月期の予想連結営業利益を１７８０億円から１８３０億円（前期比１２．０％増）に上方修正した。「高品質の賃貸ポートフォリオ構築」を