モリタホールディングスは新値圏で強調展開をみせている。同社は消防ポンプ車最大手。１０月に発表した上期（４～９月）連結決算は売上高が４７１億８７００万円（前年同期比１０．７％増）、営業利益が５１億３６００万円（同２３．１％増）だった。国内売り上げが堅調に推移し全体を押し上げた。好決算を受けた買いで株価は上昇基調を維持し、１１月下旬には２０１８年高値（２６３７円）を上回り上場来高値を更新