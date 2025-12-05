日本空調サービスがこの日の取引終了後、既存株主による３５６万１８００株の売り出しと５３万４２００株を上限とするオーバーアロットメントによる売り出しを行うと発表した。売出価格は１２月１５日から１８日までの期間に決定される予定で、受け渡し期日は価格決定日の５営業日後。政策保有株式を早期に縮減させるとともに、売り出しを通じて株主層の拡大や多様化、中長期的な株式の流動性の向上を図ること