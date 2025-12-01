BTSのJung Kookが、Rolling Stone誌グローバル版デジタルカバーを飾る。UK、韓国、日本の3ヶ国からは雑誌も発売される。Rolling Stone Japanより、BTSのJung Kookがダブル表紙を飾り、豪華フォト＆インタビューストーリー24ページを収録した、Rolling Stone Japan vol.33の12月25日（木）の発売が決定した。本企画は、Rolling Stone誌として初めて、UK、韓国、日本の3ヶ国による共同プロジェクトとして実行された。また、インド、