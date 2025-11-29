この秋、「TOM FORD BEAUTY」より最高峰リップが誕生。そこで今回は、永遠のアイコンである究極のレッド「16 スカーレット ルージュ」を筆頭に、ピンクやベージュ、ブラウンまで、つけた瞬間イイ女になれる珠玉のルージュをご紹介します。ぜひお見逃しなく♡TOM FORD BEAUTYより最高峰リップが誕生一歩引いたオトナモードな雰囲気が魅力の「トム フォード ビューティ」が送る、このためだけに用意されたスペシャルな仕様の珠