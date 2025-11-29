【TOM FORD BEUATY】ラグジュアリーの極み！新作の“最高峰リップ”でイイ女に♡
この秋、「TOM FORD BEAUTY」より最高峰リップが誕生。そこで今回は、永遠のアイコンである究極のレッド「16 スカーレット ルージュ」を筆頭に、ピンクやベージュ、ブラウンまで、つけた瞬間イイ女になれる珠玉のルージュをご紹介します。ぜひお見逃しなく♡
TOM FORD BEAUTYより最高峰リップが誕生
一歩引いたオトナモードな雰囲気が魅力の「トム フォード ビューティ」が送る、このためだけに用意されたスペシャルな仕様の珠玉のルージュ。
パケも色づきもなにもかも、ブランドの美学がギュッと詰め込まれた1本は、まさにラグジュアリーの極み♡
Item つけた瞬間”イイ女”になる珠玉のルージュ
永遠のアイコンである究極のレッド「16 スカーレット ルージュ」を筆頭に、ベージュやピンクのセンシュアルなヌードカラーから、ブラウントーンのシックなカラーまで。
世界各地のブティックにオマージュを捧げた5色は、つけた瞬間“イイ女”♡
限定のケースはブラックとゴールドの2種あり、高級感のあるアルミニウム製で、リフィル対応なのもうれしい。
Photograph_Mana Hayashi
Ray編集部 エディター 佐々木麗