【TOM FORD BEUATY】ラグジュアリーの極み！新作の“最高峰リップ”でイイ女に♡

この秋、「TOM FORD BEAUTY」より最高峰リップが誕生。そこで今回は、永遠のアイコンである究極のレッド「16 スカーレット ルージュ」を筆頭に、ピンクやベージュ、ブラウンまで、つけた瞬間イイ女になれる珠玉のルージュをご紹介します。ぜひお見逃しなく♡

TOM FORD BEAUTYより最高峰リップが誕生 一歩引いたオトナモードな雰囲気が魅力の「トム フォード ビューティ」が送る、このためだけに用意されたスペシャルな仕様の珠玉のルージュ。 パケも色づきもなにもかも、ブランドの美学がギュッと詰め込まれた1本は、まさにラグジュアリーの極み♡

Item つけた瞬間”イイ女”になる珠玉のルージュ 永遠のアイコンである究極のレッド「16 スカーレット ルージュ」を筆頭に、ベージュやピンクのセンシュアルなヌードカラーから、ブラウントーンのシックなカラーまで。 世界各地のブティックにオマージュを捧げた5色は、つけた瞬間“イイ女”♡ 限定のケースはブラックとゴールドの2種あり、高級感のあるアルミニウム製で、リフィル対応なのもうれしい。 リザーブ リップ カラー リフィル 全5色 7,370円（ケース別売 全2種 20,900円）／トム フォード ビューティ（12/5店舗・個数限定発売） Photograph_Mana Hayashi

Ray編集部 エディター 佐々木麗