ＰＲＴＩＭＥＳはしっかり。２７日取引終了後、トヨタ自動車から依頼を受け、「ＴＰＳ（トヨタ生産方式）」の思想を基にした業務管理ツールを開発したと発表した。来年１月からトヨタの事務・技術系社員向け研修プログラムで同ツールが導入される予定という。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS