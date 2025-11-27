ドジャース・大谷翔平投手（３１）が来年３月のＷＢＣ出場を表明。続いて山本由伸と佐々木朗希の去就に注目が集まるが、佐々木についてはドジャースがストップをかける可能性がある。いずれにしろシーズンへの影響の懸念は避けられず、大谷も登板となると不透明。しかし、打者専念なら負荷は減り、山本も超人的鉄腕ぶりがワールドシリーズで証明されている。２人と比べてまだまだ不安定な要素は多いのが佐々木で、米メディア