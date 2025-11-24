モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサー吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。この日の放送は、お休み中の吉田に代わりTOKYO FMアナウンサーの手島千尋がパーソナリティを担当しました。今回の放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「副業を容認する企業が過去最高…新たなキャリアパス『副業転職』とは？」。情報社会学が専