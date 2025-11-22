ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ゆず、アジアツアーを「やむを得ない諸事情」で全公演中止にすると発… ゆず(音楽グループ) 歌手・アーティスト エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス ゆず、アジアツアーを「やむを得ない諸事情」で全公演中止にすると発表 2025年11月22日 11時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ゆずが「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」の全公演中止を発表した 22日に公式サイトを更新し、「やむを得ない諸事情により」と説明 同ツアーは12月に香港、上海、台北での3公演の開催を予定していた ◆ゆずが「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」を中止 やむを得ない諸事情により、全公演を中止させていただくこととなりました yuzu-official.com 記事を読む おすすめ記事 天羽希純、衝撃の“袋とじ”解禁「ついにアレだしちゃいました！」 2025年11月17日 5時0分 JO1、中国でのファンイベント中止「不可抗力の影響で」 2025年11月18日 10時41分 ２週連続でまさかの不運…渋野日向子「ぎっくり首」で国内ツアー初棄権 ハリ治療やテーピングの処置も実らず 2025年11月21日 6時15分 人気声優、ファンクラブ閉鎖「次なる展開に向けて」 2025年11月21日 10時48分 高松市が中国・南昌市への公式訪問団派遣を延期 南昌市からの要望を受け 2025年11月18日 18時10分