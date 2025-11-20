2026年春に放送される、山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新選組鎮魂歌』に奥野瑛太、高橋光臣、金子ノブアキ、安藤政信、桜井ユキの出演が決定した。 参考：綾野剛、『ちるらん 新撰組鎮魂歌』に芹沢鴨役で出演へ主要キャラ集結の新ビジュアルも 橋本エイジが漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也が原作を手がける同名漫画を原作とした本作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の