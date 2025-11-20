東京発のバタースイーツ専門店「BUTTER STATE’s by銀のぶどう」から、クリスマス限定の『クリスマスボックス』が11月22日（土）より発売♡丸い赤いボックスに、代表作『バターステイツクッキー』の限定ショコラバターや定番THEバターリッチ、ピスタチオバター、キャラメルナッツバターに加え、蜜芋バターホイップサンドもセット。心とろけるクリスマススイーツ